Яблони и груши: правила посадки плодовых деревьев

Источник материала: Sputnik Беларусь

Начальник отдела питомниководства РУП "Институт плодоводства" Василий Левшунов рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, как подготовить яблони, груши и вишни и другие плодовые деревья к посадке.

Когда лучше сажать деревья

Сроки для посадки плодовых деревьев определяют с учетом биологических особенностей сорта и климатических условий.

"К примеру, груши и яблони высаживают дважды в году: в начале осени и ранней весной. Наиболее оптимальные сроки для посадки саженцев весной - через 3-5 дней после полного оттаивания почвы", - рассказывает Василий Левшунов.

Осматриваем саженцы плодовых деревьев

Перед посадкой саженцы необходимо внимательно осмотреть. Больные, поврежденные ветви и корешки на молодых плодовых деревьях обрезают. Подсохшие саженцы опускают на 1-2 суток в воду, чтобы они напитались влагой и окрепли.

Специалист рекомендует приобретать саженцы в специализированных торговых точках и питомниках. Саженцы плодовых деревьев районированных сортов, которые выращены там, где их собираются высаживать, будут меньше болеть и приживутся гораздо быстрее своих заморских собратьев, поясняет Левшунов.

© Sputnik Ольга Деменчук Начальник отдела питомниководства РУП "Институт плодоводства" Василий Левшунов

Готовим яму под посадку

Для посадки плодовых культур необходимо подготовить яму диаметром 80-100 см и глубиной 60-70 см. Дно ямы рыхлят лопатой на глубину до 20-30 см, при этом стенки углубления должны быть ровными.

Для саженцев на клоновых подвоях размеры ямы можно уменьшить. Если на участке песчаная почва, то на дно ямы кладут слой глины (до 15 см). В центр ямы вбивают кол (толщиной 5-6 см и длиной 150-200 см), затем по возможности насыпают 2-3 ведра перепревшего компоста.

"В посадочные ямы не следует вносить свежий навоз или неспелый компост, так как в анаэробных условиях, при медленном разложении на глубине, они выделяют аммиак и сероводород. Это вызывает отравление корней и ухудшает приживаемость саженцев. Минеральные удобрения в посадочную яму можно не вносить, если почва достаточно плодородна. Если есть опасение, что почва бедна, вносят 150-200 г фосфорных и 100-200 г калийных удобрений", - советует эксперт.

Подвязываем саженцы

Посадку деревьев удобней проводить вдвоем: один ставит деревце к колышку, который располагается с южной стороны относительно саженца, аккуратно распрямляет корни по дну, а второй присыпает корни землей (верхним, снятым при копке ямы слоем). При этом начинают с края ямы и осторожно утаптывают почву ногой (каблук ставится к краю ямы, а носок к стволу саженца). Чтобы между корнями не образовывались пустоты, саженец необходимо встряхивать.

"Затем саженцы плотно подвязывают к деревянному колу прочным, но мягким подвязочным материалом, придавая ему вертикальное положение. Не рекомендуется использовать для подвязки жесткий шпагат, т.к. он травмирует кору дерева. Место обвязки на дереве должно располагаться на 5 см выше, чем на опорном коле", - отмечает специалист.

Полив саженцев

После посадки саженцы поливают, даже если недавно прошел дождь. Норма расхода воды – 20-30 л на 1 дерево. После впитывания воды присыпают оголившиеся корни, при этом место окулировки (прививки глазком) должно быть на 5-10 см выше уровня почвы.

"На второй день после посадки мульчируют приствольную зону (толщиной до 10 см) для меньшего испарения влаги из почвы. При сухой погоде полив повторяют через 10-15 дней", - резюмирует Василий Левшунов.

О том, как правильно мульчировать почву, читайте в материале Sputnik .

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