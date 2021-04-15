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Какой сегодня праздник: 15 апреля
15.04.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 15 апреля родился знаменитый русский поэт Серебряного века Николай Гумилев? О том, чем еще ознаменовано 15 апреля, – в справке Sputnik.
Что произошло 15 апреля
В 1912 году в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом затонул легендарный лайнер "Титаник".
В 1932 году в журнале "Молодая гвардия" начали публиковать главы романа Николая Островского "Как закалялась сталь".
В 1955 году американский предприниматель Рэй Крок открыл свой первый ресторан "Макдоналдс".
Также 15 апреля отмечается Международный день культуры.
Кто родился 15 апреля
В этот день родились корейский государственный деятель Ким Ир Сен (1912), писатель Борис Стругацкий (1933), актер Сергей Пускепалис (1966), актриса Эмма Уотсон (1990).
15 апреля в православном календаре
В этот день православный мир чтит память преподобного Тита чудотворца.
Именины
15 апреля именины у Ефима, Георгия и Григория.
15 апреля в
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Сегодня четверг, 15 апреля. Этот день является 105-м в григорианском календаре. До конца года остается 260 дней.
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