Какой сегодня праздник: 15 апреля

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 15 апреля родился знаменитый русский поэт Серебряного века Николай Гумилев? О том, чем еще ознаменовано 15 апреля, – в справке Sputnik.

Что произошло 15 апреля

В 1912 году в Атлантическом океане в результате столкновения с айсбергом затонул легендарный лайнер "Титаник".

В 1932 году в журнале "Молодая гвардия" начали публиковать главы романа Николая Островского "Как закалялась сталь".

В 1955 году американский предприниматель Рэй Крок открыл свой первый ресторан "Макдоналдс".

Также 15 апреля отмечается Международный день культуры.

Кто родился 15 апреля

В этот день родились корейский государственный деятель Ким Ир Сен (1912), писатель Борис Стругацкий (1933), актер Сергей Пускепалис (1966), актриса Эмма Уотсон (1990).

15 апреля в православном календаре

В этот день православный мир чтит память преподобного Тита чудотворца.

Именины

15 апреля именины у Ефима, Георгия и Григория.

15 апреля в белорусском народном календаре