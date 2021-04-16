В тихом омуте: 5 самых скрытных и загадочных знаков зодиака

Источник материала: Flytothesky

Они никогда не показывают в открытую, чем заняты их мысли. По ним сложно догадаться, в каком они настроении и что о вас думают. Кто эти загадочные знаки зодиака?





Рак

Один из главных тихушников гороскопа. Никогда не вступит в диалог, пока точно не убедится в том, что собеседник безопасен и умеет держать себя в руках. Рак не покажет своего истинного отношения к вам, если, конечно, вы не пойдете с ним на открытый конфликт. Очень чувствительный и ранимый, он никогда не раскроет малознакомому человеку, что чувствует на самом деле, хотя в душе у него на данный момент могут бушевать настоящие ураганы.

Дева

Один из самых опасных знаков зодиака. Почему опасных? Потому что он никогда открыто не проявляет своих истинных чувств. Сложно понять, что он испытывает в момент общения с вами. Нравится ли ему диалог? Интересен ли собеседник? Или он просто выслушивает оппонента из вежливости? Его поведение всегда нейтрально. Дева – это тот человек, которому спокойно можно поведать любую тайну. Вряд ли он кому-либо о ней расскажет, но учтите, что при удобном случае Дева запросто может ткнуть вас носом в ваши «скелеты в шкафу», так, чисто для профилактики.





Скорпион

Вот уж кто на самом деле загадка, так это непревзойденный его величество Скорпион! Знает все обо всех, но о себе предпочитает по возможности умалчивать. Если ваша персона каким-то образом его заинтересовала, имейте в виду, он разузнает о вас всю подноготную, составит на вас досье и спрячет его в сейф, где у него хранится вся секретная информация о важных для него людях. Расскажет ли он вам что-либо о себе? Расскажет. Но не более того, что вы и без его рассказов смогли бы о нем узнать. О настоящем Скорпионе мало кто что-либо знает. Иногда создается впечатление, что он и сам еще не дошел до самых глубин своего внутреннего мира.

Козерог

Человек, который придерживается мнения , что лучше больше делать, чем говорить. У него в принципе не хватает времени на пустую болтовню, поэтому, если вы захотите что-либо о нем узнать, то лучше расспросить об этом его окружение. Не факт, конечно, что вы узнаете много. Скорей всего, это будет что-то вроде: «Много работает, мало говорит, обладает своеобразным чувством юмора и постоянно о чем-то думает, отчего имеет довольно угрюмый вид».





Рыбы

Из уст Рыб вы в принципе можете услышать многое. Да вот только если речь идет о самопрезентации, то верить всему, что рассказывают о себе Рыбы, не стоит. Фантазеры и любители воздушных замков, они в большинстве своем видят мир в розовом цвете и не всегда могут дать адекватную оценку происходящему. Рыбы эмпаты, они умеют сострадать, но за ними всегда тянется шлейф загадочности и недосказанности. Такие они – обитатели глубоких вод.

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