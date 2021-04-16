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В тихом омуте: 5 самых скрытных и загадочных знаков зодиака
16.04.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Они никогда не показывают в открытую, чем заняты их мысли. По ним сложно догадаться, в каком они настроении и что о вас думают. Кто эти загадочные знаки зодиака?
Рак
Один из главных тихушников гороскопа. Никогда не вступит в диалог, пока точно не убедится в том, что
Дева
Один из самых опасных знаков зодиака. Почему опасных? Потому что он никогда открыто не проявляет своих истинных чувств. Сложно понять, что он испытывает в момент общения с вами. Нравится ли ему диалог? Интересен ли собеседник? Или он просто выслушивает оппонента из вежливости? Его
Скорпион
Вот уж кто на самом деле загадка, так это непревзойденный его величество Скорпион! Знает все обо всех, но о себе предпочитает по возможности умалчивать. Если ваша персона каким-то образом его заинтересовала, имейте в виду, он разузнает о вас всю подноготную, составит на вас досье и спрячет его в сейф, где у него хранится вся секретная информация о важных для него людях. Расскажет ли он вам что-либо о себе? Расскажет. Но не более того, что вы и без его рассказов смогли бы о нем узнать. О настоящем Скорпионе мало кто что-либо знает. Иногда создается впечатление, что он и сам еще не дошел до самых глубин своего внутреннего мира.
Козерог
Человек, который придерживается
Рыбы
Из уст Рыб вы в принципе можете услышать многое. Да вот только если речь идет о самопрезентации, то верить всему, что рассказывают о себе Рыбы, не стоит. Фантазеры и любители воздушных замков, они в большинстве своем видят мир в розовом цвете и не всегда могут дать адекватную оценку происходящему. Рыбы эмпаты, они умеют сострадать, но за ними всегда тянется шлейф загадочности и недосказанности. Такие они – обитатели глубоких вод.
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Они никогда не показывают в открытую, чем заняты их мысли. По ним сложно догадаться, в каком они настроении и что о вас думают. Кто эти загадочные знаки зодиака? Рак...
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