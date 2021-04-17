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Что происходит с организмом, когда вы пьете березовый сок?
17.04.2021 17:05 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как бы не называли березовый сок - лекарством от всех болезней, жизненным нектаром или оживляющей водой - положительные свойства этого напитка неоспоримы.
Прежде всего из-за того, что сок прекрасно утоляет жажду, обладает нейтральным вкусом и не засахаривает организм. К тому же, сок березового дереве не вызывает аллергии, что делает его практически универсальным - для детей и взрослых. Но так ли он хорош на самом деле и что происходит с организмом, когда вы пьете березовый сок - на эти вопросы попытался ответить Sputnik.
Березовый сок со знаком плюс
Сок березы прекрасно очищает организм от токсинов. Сок применяют в лечебных целях - для выведения камней из почек и мочевого пузыря, а также в качестве профилактики.
Березовым соком можно лечить язву и гастриты. Это связано с тем, что нектар стимулирует кислотную секрецию желудка, но не раздражает слизистую и помогает как в период обострения, так и в хронической стадии болезней ЖКТ.
Сок избавляет от отеков и помогает худеть. Сок подготовит организм к диете и выводит лишнюю жидкость из организма. Но речь идет лишь о свежем напитке.
Сок помогает лечить простуду и другие заболевания. Его рекомендуют при повышенной температуре и обезвоживании. Тоже самое касается и пневмонии - нектар может ускорить процесс выздоровления.
"Живую воду" рекомендуют и при анемии. Все дело в составе: натуральный сахар, железо, витамины и микроэлементы сока быстро поднимут гемоглобин.
Помогает сок и гипертоникам: напиток нормализует давление и помогает избавиться от головокружения, сердечной боли, мигрени.
Березовый сок со знаком минус
Трудно представить, что березовый сок может навредить организму, но в напитке таятся свои "опасности".
Например, связанные с мочекаменной болезнью. Если у пациента есть "серьезные" камни, сок может спровоцировать их "движение". Вот почему перед употреблением напитка лучше проконсультироваться с доктором.
Несмотря на то, что сок не содержит аллергенов, он может вызвать схожие проблемы. Но речь идет лишь о людях с индивидуальной непереносимостью березовой пыльцы.
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Живая вода, живительный нектар или лекарство от всех недугов - в чем секрет популярности сока, а также его плюсы и минусы - в специальной справке Sputnik.
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