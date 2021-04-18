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Акценты прошедшей недели - в программе "Главный эфир"

19.04.2021 06:31 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Расставим основные акценты прошедшей недели. Прошла она под знаком созидания. Это прослеживалось как в политике и экономике - международные визиты и контакты только активизировались, так и в простых, но реальных делах белорусов. Напомним тем, кто, кажется, уже стал забывать, что такое настоящий коллективный труд граждан одной страны. Субботник - дело, конечно, добровольное. Но это еще и показатель, кто и как относится к своему общему дому. 

К сожалению, многие только по архивным снимкам сегодня могут прочувствовать ту советскую атмосферу, когда с энтузиазмом рука об руку по крупицам восстанавливали и облагораживали страну. Поэтому сейчас кажется, что это где-то далеко и уже не про нас. Но так уж повелось, настоящие белорусы и сегодня не живут по принципу "моя хата с краю". Это, скорее, к отдельным псевдокритикам, для которых совершать лишние телодвижения - за гранью. Куда проще рассуждать о том, какой должна быть Беларусь, или найти оправдание, например, сославшись на то, что это дело Зеленстроя и коммунальщиков.

Но им, поверьте, работы и без того прибавилось после немирных протестов, где толпа предпочитала крушить все на своем пути. Еще свежи в памяти факты, когда только Минску радикалами был причинен ущерб, который исчисляется сотнями тысяч долларов. Все помнят раскуроченные цветники, разбитую тротуарную плитку, горящие покрышки на дорогах. 

У тех, кто это делал, задача одна - нанести ущерб и закрыть глаза на конструктивные инициативы. Миссия собрать и восстановить сегодня у других - кто не ищет оправданий, а просто берет и делает. И отговорки, зачем кормить наследие советского прошлого, здесь не работают.  

На самом же деле субботники давно известны и в странах так называемого развитого капитализма. 22 апреля деревья высаживает вся Америка. Подобный праздник проводится в Италии, Южной Корее, в Китае и других странах. Так что, по сути, мы лишь взяли из истории лучшее, чтобы и сейчас вот так, на свежем воздухе, поставить еще один надежный заслон перед новыми вызовами. Не дадим переписать историю, сохранив мемориалы, и укрепим медицину, а значит, обеспечим здоровое будущее! 

Неслучайно часть собранных денег пойдет как раз на помощь в борьбе с COVID-19. Словом, делаем то, без чего невозможно представить гармонию в общем доме -  порядок и здоровье всей семьи.

 
Теги: Минск
 
 
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Расставим основные акценты прошедшей недели. Прошла она под знаком созидания. Это прослеживалось как в политике и экономике - международные визиты и контакты...
 
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