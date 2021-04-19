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Тест на общие знания: Получится ли у вас правильно ответить на все вопросы?
19.04.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Если вы правильно ответите даже на половину вопросов, значит, у вас богатые знания в разных областях. А может, круг ваших знаний настолько широк, что вы сможете набрать 10 из 10 баллов? Давайте проверим это прямо сейчас.
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Если вы правильно ответите даже на половину вопросов, значит, у вас богатые знания в разных областях. А может, круг ваших знаний настолько широк, что вы сможете...
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