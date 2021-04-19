Тест на общие знания: Получится ли у вас правильно ответить на все вопросы?

Источник материала: Flytothesky





Если вы правильно ответите даже на половину вопросов, значит, у вас богатые знания в разных областях. А может, круг ваших знаний настолько широк, что вы сможете набрать 10 из 10 баллов? Давайте проверим это прямо сейчас.

Еще один тест:

Насколько странно вы себя ведете, когда вас никто не видит?