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Сможете определить, как называются гаджеты и для чего они нужны?
19.04.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Научно-технический прогресс жестоко отсеивает старые приборы. Ведь появляются более современные, удобные и функциональные аналоги. Если вам нет 25 лет, то вряд ли вы сможете узнать эти гаджеты. Проверим вашу интуицию?
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Научно-технический прогресс жестоко отсеивает старые приборы. Ведь появляются более современные, удобные и функциональные аналоги. Если вам нет 25 лет, то вряд ли...
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