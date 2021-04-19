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Сможете определить, как называются гаджеты и для чего они нужны?

19.04.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможете определить, как называются гаджеты и для чего они нужны?

Научно-технический прогресс жестоко отсеивает старые приборы. Ведь появляются более современные, удобные и функциональные аналоги. Если вам нет 25 лет, то вряд ли вы сможете узнать эти гаджеты. Проверим вашу интуицию?

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Научно-технический прогресс жестоко отсеивает старые приборы. Ведь появляются более современные, удобные и функциональные аналоги. Если вам нет 25 лет, то вряд ли...
 
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