Какой вы герой из волшебного мира Гарри Поттера?

Источник материала: Flytothesky





Как думаете, что общего у фильмов про Гарри Поттера и мультфильмов Дисней? В первую очередь это, конечно, волшебство и чудеса. Сегодня мы предлагаем вам пройти необычный тест: давайте пробежим небольшой марафон по диснеевским мультфильмам и узнаем, кто вы из волшебного мира Гарри Поттера.

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Владеете ли вы магическими заклинаниями из фильмов о Гарри Поттере?