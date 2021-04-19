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Какой вы герой из волшебного мира Гарри Поттера?
19.04.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как думаете, что общего у фильмов про Гарри Поттера и мультфильмов Дисней? В первую очередь это, конечно, волшебство и чудеса. Сегодня мы предлагаем вам пройти необычный тест: давайте пробежим небольшой марафон по диснеевским мультфильмам и узнаем, кто вы из волшебного мира Гарри Поттера.
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Как думаете, что общего у фильмов про Гарри Поттера и мультфильмов Дисней? В первую очередь это, конечно, волшебство и чудеса. Сегодня мы предлагаем вам пройти...
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