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Какой сегодня праздник: 20 апреля
20.04.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 20 апреля отмечается День китайского языка? О том, чем еще ознаменовано 20 апреля, — в справке Sputnik.
Что произошло 20 апреля
В 1902 году в Париже была открыта выставка современного искусства, давшая название стилю "арт нуво".
В 1933 году издательство "Молодая гвардия" начало выпуск серии "Жизнь замечательных людей", инициатором выступил Максим Горький.
В 1940 году в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.
В 1993 году была образована группа Backstreet Boys.
Кто родился 20 апреля
Также 20 апреля родилась модель Миранда Керр (1983).
20 апреля в православном календаре
В этот день православные чтут память преподобного Георгия Митиленского, преподобного Даниила Переяславского.
Именины
20 апреля именины у Петра, Георгия, Даниила, Аркадия, а также у Евдокии и Акулины.
20 апреля в народном календаре
На Руси в народе считалось, что в этот день просыпаются русалки. Обязательно люди обращали внимание на небо: если звезд много, то летом будет хороший урожай ягод и грибов.
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Сегодня вторник, 20 апреля. Этот день является 110-м в григорианском календаре. До конца года остается 255 дней.
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