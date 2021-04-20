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Какой сегодня праздник: 20 апреля

20.04.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 20 апреля отмечается День китайского языка? О том, чем еще ознаменовано 20 апреля, — в справке Sputnik.

Что произошло 20 апреля

В 1902 году в Париже была открыта выставка современного искусства, давшая название стилю "арт нуво".

В 1933 году издательство "Молодая гвардия" начало выпуск серии "Жизнь замечательных людей", инициатором выступил Максим Горький. 

В 1940 году в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.

В 1993 году была образована группа Backstreet Boys.

Кто родился 20 апреля

Также 20 апреля родилась модель Миранда Керр (1983).

20 апреля в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобного Георгия Митиленского, преподобного Даниила Переяславского.

Именины

20 апреля именины у Петра, Георгия, Даниила, Аркадия, а также у Евдокии и Акулины.

20 апреля в народном календаре

На Руси в народе считалось, что в этот день просыпаются русалки. Обязательно люди обращали внимание на небо: если звезд много, то летом будет хороший урожай ягод и грибов.

Читайте также: 20 апреля в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня вторник, 20 апреля. Этот день является 110-м в григорианском календаре. До конца года остается 255 дней.
 
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