Какой сегодня праздник: 20 апреля

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 20 апреля отмечается День китайского языка? О том, чем еще ознаменовано 20 апреля, — в справке Sputnik.

Что произошло 20 апреля

В 1902 году в Париже была открыта выставка современного искусства, давшая название стилю "арт нуво".

В 1933 году издательство "Молодая гвардия" начало выпуск серии "Жизнь замечательных людей", инициатором выступил Максим Горький.

В 1940 году в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.

В 1993 году была образована группа Backstreet Boys.

Кто родился 20 апреля

Также 20 апреля родилась модель Миранда Керр (1983).

20 апреля в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобного Георгия Митиленского, преподобного Даниила Переяславского.

Именины

20 апреля именины у Петра, Георгия, Даниила, Аркадия, а также у Евдокии и Акулины.

20 апреля в народном календаре

На Руси в народе считалось, что в этот день просыпаются русалки. Обязательно люди обращали внимание на небо: если звезд много, то летом будет хороший урожай ягод и грибов.

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