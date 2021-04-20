Россияне скоро смогут летать в Египет на чартерах – посольство

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 апр – Sputnik. Информацию о возобновлении чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду подтвердило посольство Египта в Москве.

Правда, точные сроки пока не называются.

"В ближайшее время, но конкретной даты еще нет", – заявил РИА Новости советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз.

Информация о возобновлении чартерных рейсов из России в египетские курорты появилась еще несколько недель назад. Во вторник, 20 апреля, эти сведения подтвердил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, в Москве рассчитывают, что чартеры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх "будут открыты в ближайшее время".

Напомним, чартерные самолеты не летают в Египет из России с ноября 2015-го. Авиасообщение было приостановлено после крушения Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа". На борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 224 человека – в основном, граждане России, а также четыре гражданина Украины и один белорус. Все они погибли.

Эта катастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации. Причиной крушения Airbus A321 стал теракт.

Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, но египетские курорты по-прежнему закрыты для российских чартеров.

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