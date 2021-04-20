Хорошо ли вы знаете сюжет фильма «Король Лев»?

Источник материала: Flytothesky





Для любителей старой классики анимационный фильм «Король Лев» в свое время стал настоящим подарком. А вам нравится история про Симбу? Давайте проверим, хорошо ли вы ориентируетесь в деталях и подробностях сюжета «Короля Льва». Сможете ответить без ошибок на 10 вопросов?

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