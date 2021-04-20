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Хорошо ли вы знаете сюжет фильма «Король Лев»?
20.04.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Для любителей старой классики анимационный фильм «Король Лев» в свое время стал настоящим подарком. А вам нравится история про Симбу? Давайте проверим, хорошо ли вы ориентируетесь в деталях и подробностях сюжета «Короля Льва». Сможете ответить без ошибок на 10 вопросов?
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Для любителей старой классики анимационный фильм «Король Лев» в свое время стал настоящим подарком. А вам нравится история про Симбу? Давайте проверим, хорошо ли...
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