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Хорошо ли вы знаете сюжет фильма «Король Лев»?

20.04.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Хорошо ли вы знаете сюжет фильма «Король Лев»?

Для любителей старой классики анимационный фильм «Король Лев» в свое время стал настоящим подарком. А вам нравится история про Симбу? Давайте проверим, хорошо ли вы ориентируетесь в деталях и подробностях сюжета «Короля Льва». Сможете ответить без ошибок на 10 вопросов?

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Для любителей старой классики анимационный фильм «Король Лев» в свое время стал настоящим подарком. А вам нравится история про Симбу? Давайте проверим, хорошо ли...
 
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