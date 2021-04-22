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Кто из героев фильма «Король Лев» произносил ту или иную фразу?

22.04.2021 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Кто из героев фильма «Король Лев» произносил ту или иную фразу?

Хорошие фильмы и мультфильмы порой настолько глубоко западают в душу, что мы запоминаем реплики не только главных героев, но и второстепенных персонажей. Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните фразы из фильма «Король Лев» и тех, кто их произносил.

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Хорошие фильмы и мультфильмы порой настолько глубоко западают в душу, что мы запоминаем реплики не только главных героев, но и второстепенных персонажей. Сегодня...
 
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