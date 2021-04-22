Кто из героев фильма «Король Лев» произносил ту или иную фразу?

Источник материала: Flytothesky





Хорошие фильмы и мультфильмы порой настолько глубоко западают в душу, что мы запоминаем реплики не только главных героев, но и второстепенных персонажей. Сегодня мы проверим, насколько хорошо вы помните фразы из фильма «Король Лев» и тех, кто их произносил.

Пройдите также:

Хорошо ли вы знаете сюжет фильма «Король Лев»?