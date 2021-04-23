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12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
23.04.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Делая покупки в магазине, мы не часто останавливаем внимание на природной красоте формы, цвета и фактуры овощей и фруктов. Благо сегодня довольно часто продавцы супермаркета создают из обычных помидоров, перцев и зелени целые композиции. Выглядит это как отдельный вид искусства.
Глаз радуется, когда видит такой порядок в овощном отделе супермаркета.
Могли ли вы предположить, что обычная зелень может выглядеть так красиво и стильно?
Эта стена из брокколи кажется такой мягкой.
Как же лук гармонично соседствует с редисом и разными видами зелени.
Да-да, это всего лишь картофель! Но как идеально он выложен на витрине.
Ананасов много не бывает.
А вот настоящая выставка бананов – выбирай любой!
Цитрусовый отдел перфекциониста.
Перфекционисты и до яблок добрались.
ВАААУ!
Эти композиции делал явно работник года.
Спасибо тем, кто создает эти шедевры.
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Делая покупки в магазине, мы не часто останавливаем внимание на природной красоте формы, цвета и фактуры овощей и фруктов. Благо сегодня довольно часто продавцы...
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