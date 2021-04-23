12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства

Источник материала: Flytothesky

Делая покупки в магазине, мы не часто останавливаем внимание на природной красоте формы, цвета и фактуры овощей и фруктов. Благо сегодня довольно часто продавцы супермаркета создают из обычных помидоров, перцев и зелени целые композиции. Выглядит это как отдельный вид искусства.

Глаз радуется, когда видит такой порядок в овощном отделе супермаркета.





Могли ли вы предположить, что обычная зелень может выглядеть так красиво и стильно?





Эта стена из брокколи кажется такой мягкой.





Как же лук гармонично соседствует с редисом и разными видами зелени.





Да-да, это всего лишь картофель! Но как идеально он выложен на витрине.





Ананасов много не бывает.





А вот настоящая выставка бананов – выбирай любой!





Цитрусовый отдел перфекциониста.





Перфекционисты и до яблок добрались.





ВАААУ!





Эти композиции делал явно работник года.





Спасибо тем, кто создает эти шедевры.





Смотрите также:

16 фотографий, демонстрирующих сбой в матрице