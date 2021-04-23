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12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства

23.04.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Делая покупки в магазине, мы не часто останавливаем внимание на природной красоте формы, цвета и фактуры овощей и фруктов. Благо сегодня довольно часто продавцы супермаркета создают из обычных помидоров, перцев и зелени целые композиции. Выглядит это как отдельный вид искусства.

Глаз радуется, когда видит такой порядок в овощном отделе супермаркета.

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
Twitter: @MikeyBoy87_mtc

Могли ли вы предположить, что обычная зелень может выглядеть так красиво и стильно?

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
vegetaman3113 / Via reddit.com

Эта стена из брокколи кажется такой мягкой.

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
Twitter: @brianchow

Как же лук гармонично соседствует с редисом и разными видами зелени.

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
Twitter: @pleasure_ryland

Да-да, это всего лишь картофель! Но как идеально он выложен на витрине.

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
Twitter: @LettingsHA

Ананасов много не бывает.

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
Twitter: @WCYB_Bailey

А вот настоящая выставка бананов – выбирай любой!

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
Twitter: @bigfellatrix

Цитрусовый отдел перфекциониста.

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
Twitter: @ABC7Mike

Перфекционисты и до яблок добрались.

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
Twitter: @makerofgames

ВАААУ!

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
Twitter: @ryles110

Эти композиции делал явно работник года.

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
Twitter: @awdamnit

Спасибо тем, кто создает эти шедевры.

12 фотографий овощей и фруктов, которые выглядят как отдельный вид искусства
stephenmdangelo / Via reddit.com

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Делая покупки в магазине, мы не часто останавливаем внимание на природной красоте формы, цвета и фактуры овощей и фруктов. Благо сегодня довольно часто продавцы...
 
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