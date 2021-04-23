|
Уверенность и самостоятельность против эгоизма и жадности. Какие Овны на самом деле?
23.04.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Натура Овна сама по себе довольно-таки конфликтная и весьма неоднозначная. Ослиное упрямство точно характеризует этот знак. Проявления плохо контролируемой злости и излишней самоуверенности уживаются с невероятной мудростью и сентиментальной добротой, готовностью, бросив все, оказать помощь в любой ситуации. Полярности сущности этих людей не позволяют оценить их однозначно.
Положительные и отрицательные черты характера
Недостатки и достоинства Овна порой превращаются друг в друга до такой степени, что тонкую грань между этими качествами разглядеть очень трудно. Можно заметить, что эти люди целиком зависимы от своего
Несомненные плюсы знака
1. Уверенность. Глядя на действия Овна, можно легко поверить в то, что в жизни ничего не возможного нет. Он не станет обходить препятствия стороной, в поисках легких путей, а с убежденной целеустремленностью, похожей на фанатизм, пойдет напролом.
2. Самостоятельность. Поставив себе четко определенную цель, не попросит помощи со стороны, двигаясь к ее достижению. В критический момент, когда потребуется решительный шаг, Овен не избегает
3. Щедрость. Овны не из тех, кто отказывают в помощи и в порыве добродетели отдадут последнее незнакомому бродяге. Они не трясутся над последней копейкой и это нужно оценить по достоинству.
Отрицательные качества
1. Уверенность Овна зачастую перерастает в эгоцентризм, он считает себя выше других во всем. Его слепая убежденность в своей правоте в любой ситуации непоколебима, а чьи-то советы могут встречаться таким человеком с враждебным раздражением, поскольку приниматься это будет как настойчивое давление, ставящее под сомнение исключительный ум Овна.
2. Стремление этих людей к свободному и независимому образу жизни порой становится похожим на ярко выраженный эгоизм. Спокойные
3. О жадности этого знака, как и о щедрости, можно слагать легенды. Благосклонности не дождутся даже близкие
Таковы Овны и их не переделать. Да и нужно ли? Ведь попытка понять таких людей не настолько невозможна. Есть много шансов на успех.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Натура Овна сама по себе довольно-таки конфликтная и весьма неоднозначная. Ослиное упрямство точно характеризует этот знак. Проявления плохо контролируемой...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)