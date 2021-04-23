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Уверенность и самостоятельность против эгоизма и жадности. Какие Овны на самом деле?

23.04.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Натура Овна сама по себе довольно-таки конфликтная и весьма неоднозначная. Ослиное упрямство точно характеризует этот знак. Проявления плохо контролируемой злости и излишней самоуверенности уживаются с невероятной мудростью и сентиментальной добротой, готовностью, бросив все, оказать помощь в любой ситуации. Полярности сущности этих людей не позволяют оценить их однозначно.

Уверенность и самостоятельность против эгоизма и жадности. Какие Овны на самом деле?

Положительные и отрицательные черты характера

Недостатки и достоинства Овна порой превращаются друг в друга до такой степени, что тонкую грань между этими качествами разглядеть очень трудно. Можно заметить, что эти люди целиком зависимы от своего настроения. Однако стабильность чувств свободы, независимости и уверенности в правильности своих действий постоянна. При неудачах Овен всегда искренне убежден в фатальности произошедших событий. Лучше всего этот знак принимать таким, какой он есть, не пытаясь что-то навязывать.

Несомненные плюсы знака

1. Уверенность. Глядя на действия Овна, можно легко поверить в то, что в жизни ничего не возможного нет. Он не станет обходить препятствия стороной, в поисках легких путей, а с убежденной целеустремленностью, похожей на фанатизм, пойдет напролом.

Уверенность и самостоятельность против эгоизма и жадности. Какие Овны на самом деле?

2. Самостоятельность. Поставив себе четко определенную цель, не попросит помощи со стороны, двигаясь к ее достижению. В критический момент, когда потребуется решительный шаг, Овен не избегает ответственности, а без сомнений принимает решение, какое покажется ему максимально правильным при устранении возникшей проблемы.

3. Щедрость. Овны не из тех, кто отказывают в помощи и в порыве добродетели отдадут последнее незнакомому бродяге. Они не трясутся над последней копейкой и это нужно оценить по достоинству.

Уверенность и самостоятельность против эгоизма и жадности. Какие Овны на самом деле?

Отрицательные качества

1. Уверенность Овна зачастую перерастает в эгоцентризм, он считает себя выше других во всем. Его слепая убежденность в своей правоте в любой ситуации непоколебима, а чьи-то советы могут встречаться таким человеком с враждебным раздражением, поскольку приниматься это будет как настойчивое давление, ставящее под сомнение исключительный ум Овна.

2. Стремление этих людей к свободному и независимому образу жизни порой становится похожим на ярко выраженный эгоизм. Спокойные личности, видя такую активность, упертую правоту везде и во всем, отдаляются от Овнов, которые совсем не хотят этого замечать. Самовлюбленный человек ценит только тех, кто ценит его таким, не пытаясь загнать в какие-то рамки.

Уверенность и самостоятельность против эгоизма и жадности. Какие Овны на самом деле?

3. О жадности этого знака, как и о щедрости, можно слагать легенды. Благосклонности не дождутся даже близкие друзья и родственники, если Овном принято решение сэкономить, отказать в покупке или просто не занять денег. Почему так? Он и сам вряд ли сможет объяснить свое нежелание, поэтому проще подумать о неблагоприятном влиянии планет.

Таковы Овны и их не переделать. Да и нужно ли? Ведь попытка понять таких людей не настолько невозможна. Есть много шансов на успех.

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Натура Овна сама по себе довольно-таки конфликтная и весьма неоднозначная. Ослиное упрямство точно характеризует этот знак. Проявления плохо контролируемой...
 
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