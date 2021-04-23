Мини-тест: Начеку ли ваш внутренний смотритель?

Источник материала: Flytothesky





В современном мире очень важно уметь критически мыслить, отделять важное от ненужного, всегда быть готовым к неожиданностям – быть начеку. Сегодня мы предлагаем вам узнать, в каком состоянии пребывает ваш внутренний смотритель.

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