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Мини-тест: Начеку ли ваш внутренний смотритель?
23.04.2021 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
В современном мире очень важно уметь критически мыслить, отделять важное от ненужного, всегда быть готовым к неожиданностям – быть начеку. Сегодня мы предлагаем вам узнать, в каком состоянии пребывает ваш внутренний смотритель.
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В современном мире очень важно уметь критически мыслить, отделять важное от ненужного, всегда быть готовым к неожиданностям – быть начеку. Сегодня мы предлагаем...
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