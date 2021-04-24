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Какой сегодня праздник: 24 апреля
24.04.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 24 апреля 1952 года родился знаменитый французский модельер Жан-Поль Готье? О том, чем еще ознаменовано 24 апреля, — в справке Sputnik.
Что произошло 24 апреля
В 1833 году в США была запатентована газированная вода.
В 1938 году на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга".
В 1953 году Уинстону Черчиллю королевой Елизаветой II было присвоено рыцарское звание.
В 1967 году при посадке потерпел крушение космический корабль "Союз-1".
В 1990 году был запущен орбитальный телескоп Хаббл.
Кроме того, 24 апреля отмечается Всемирный день защиты лабораторных животных.
Кто родился 24 апреля
Также 24 апреля родились музыкант Ратмир Шишков (1988 — 2007), певица Келли Кларксон (1982), актер Юрий Шерстнев (1941-2017) и актриса Джилл Айрленд (1936).
24 апреля в православном календаре
В этот день православные чтут память священномученика Антипы, преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, святителя Варсонофия.
Именины
24 апреля именины у Якова, Петра, Прохора, Николая, Ефима и Ивана.
24 апреля в народном календаре
На Руси на Антипа никогда не проводили полевые работы, потому что день считался неблагоприятным для различных посадок. Согласно народным приметам, если к 24 апреля реки не вскрылись, урожай будет плохим.
24 апреля в
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Сегодня суббота, 24 апреля. Этот день является 114-м в григорианском календаре. До конца года остается 251 день.
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