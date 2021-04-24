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Какой сегодня праздник: 24 апреля

24.04.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 24 апреля 1952 года родился знаменитый французский модельер Жан-Поль Готье? О том, чем еще ознаменовано 24 апреля, — в справке Sputnik.

Что произошло 24 апреля

В 1833 году в США была запатентована газированная вода.

В 1938 году на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга, Волга".

В 1953 году Уинстону Черчиллю королевой Елизаветой II было присвоено рыцарское звание.

В 1967 году при посадке потерпел крушение космический корабль "Союз-1".

В 1990 году был запущен орбитальный телескоп Хаббл.

Кроме того, 24 апреля отмечается Всемирный день защиты лабораторных животных. 

Кто родился 24 апреля

Также 24 апреля родились музыкант Ратмир Шишков (1988 — 2007), певица Келли Кларксон (1982), актер Юрий Шерстнев (1941-2017) и актриса Джилл Айрленд (1936).

24 апреля в православном календаре 

В этот день православные чтут память священномученика Антипы, преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, святителя Варсонофия.

Именины

24 апреля именины у Якова, Петра, Прохора, Николая, Ефима и Ивана.

24 апреля в народном календаре

На Руси на Антипа никогда не проводили полевые работы, потому что день считался неблагоприятным для различных посадок. Согласно народным приметам, если к 24 апреля реки не вскрылись, урожай будет плохим.

24 апреля в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня суббота, 24 апреля. Этот день является 114-м в григорианском календаре. До конца года остается 251 день.
 
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