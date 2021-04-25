Что происходит с организмом, когда вы едите голубику?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ягода голубика, без которой многие не представляют свой весенний завтрак и закупку в супермаркете, обладает целым комплексом полезных свойств. В чем же польза темно-синих плодов и может ли она навредить организму - читайте в справке Sputnik.

Голубика со знаком плюс

Голубика входит в топ-продуктов тех, кто следит за своим рационом питания. Помимо чудесных свойств, ягода славится своей низкокалорийностью: голубика включена во многие диеты и рекомендуется тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов.

В то же время ягоды голубики улучшают аппетит, укрепляют сосуды, оказывают противовоспалительное действие, содержащиеся там вещества защищают от вредного излучения, понижают уровень сахара и лечат заболевания ЖКТ.

Голубика также замедляет процессы старения головного мозга, борется со склерозом и при этом всем насыщает организм всевозможными витаминами и питательными веществами. Известно и еще одно чудодейственное свойство ягоды: голубика хорошо влияет на глаза и рекомендуется тем, кто испытывает проблемы со зрением.

Ученые пришли к выводу, что темно-синяя ягода становится своеобразной преградой для раковых новообразований, так как содержит высокоактивные антиоксиданты.

Как же выбирать голубику? Идеальная ягода - твердая на ощупь, иссиня-черного оттенка с белыми вкраплениями, и обязательно гладкой формы! Голубику нужно споласкивать только перед употреблением, мытая ягода быстро испортится в холодильнике.

Голубика со знаком минус

Объедаться голубикой все же нежелательно. И речь идет вовсе не об аллергии: переизбыток антиоксидантов в ягоде может навредить организму, так как они снижают уровень кислорода в мышцах.

Также стоит знать, что голубика повышает свертываемость крови - вот почему ее не стоит переедать людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и принимают лекарства, снижающие вязкость крови. Это касается тех, кто мучается гастритом с пониженной кислотностью.

Осторожность не помешает беременным и кормящим женщинам: во избежание последствий перед употреблением лучше посоветоваться с лечащим врачом.

Что приготовить с голубикой?

В интернете есть множество рецептов с этой вкусной ягодой. Это пироги, кексы, сконы, сорбеты, лимонады, смузи, соусы и даже суп! Все зависит от вашего желания и фантазии.

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