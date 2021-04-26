|
Сможете разобраться, что является овощем, а что – фруктом?
26.04.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Даже если вы ведете здоровый образ жизни, если в вашем рационе ежедневно присутствуют фрукты и овощи, угадать эти редкие экзотические растения будет сложно. Давайте проверим, являетесь ли вы настоящим знатоком овощей и фруктов.
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже если вы ведете здоровый образ жизни, если в вашем рационе ежедневно присутствуют фрукты и овощи, угадать эти редкие экзотические растения будет сложно....
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)