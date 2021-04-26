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Сможете разобраться, что является овощем, а что – фруктом?

26.04.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможете разобраться, что является овощем, а что – фруктом?

Даже если вы ведете здоровый образ жизни, если в вашем рационе ежедневно присутствуют фрукты и овощи, угадать эти редкие экзотические растения будет сложно. Давайте проверим, являетесь ли вы настоящим знатоком овощей и фруктов.

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Даже если вы ведете здоровый образ жизни, если в вашем рационе ежедневно присутствуют фрукты и овощи, угадать эти редкие экзотические растения будет сложно....
 
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