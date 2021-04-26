Каким для вас будет лето в этом году?

Источник материала: Flytothesky





Лето – то самое время года, которое многие начинают ждать чуть ли не с сентября прошлого года. Каким оно будет – зависит не только от нас. Мы надеемся, что в этом году погода не подведет. А каким будет это лето для вас? Предлагаем прямо сейчас узнать это.

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В зависимости от выбранных вами блюд, мы посоветуем вам, чем заняться летом