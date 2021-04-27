Правила обработки плодовых деревьев: что нужно знать

Источник материала: Sputnik Беларусь

Заместитель директора по инновационной работе РУП "Институт плодоводства" Виталий Васеха рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, как правильно обрабатывать плодовые деревья.

Уборка мусора и обрезка

Как известно, лучшая защита – это профилактика. Поэтому все мероприятия по уборке опавших плодов и листьев специалист рекомендует проводить еще осенью, однако, не поздно это сделать и весной. В это время необходимо снять с деревьев засохшие, мумифицированные плоды и сжечь.

"До момента распускания почек нужно удалить больные, старые и подсохшие ветви. Важно все листья, ветви и плоды, которые подлежат удалению, вывезти с территории участка и сжечь – они могут являться источником различных заболеваний", - рассказывает Виталий Васеха.

Особое внимание нужно уделить случаям удаления скелетных и крупных ветвей на плодовых деревьях – после этой операции необходимо обязательно обработать места срезов садовым варом.

"При этом нужно не лениться и после обрезки каждого дерева к новому подходить с обработанным садовым инвентарём. Секаторы и пилы необходимо обработать дезинфицирующим раствором спирта, йода или марганца. Соблюдение таких простых санитарных мер поможет предотвратить в будущем развитие раковых заболеваний, особенно, на яблонях", - поясняет эксперт.

Обработка до распускания почек

Посадить плодовое дерево и забыть о правилах ухода, а потом сетовать на плохое качество посадочного материала – идея не из лучших. Сегодня специалисты в области плодоводства сходятся во мнении, что необходимо защищать все сорта, в том числе и те, которые раньше проявляли большую устойчивость.

"Весной, когда почки уже вот-вот готовы к распусканию, в безветренную погоду при температуре выше 10 градусов, проводят первую обработку плодовых деревьев медьсодержащими препаратами. Вариантов много - от классической бордосской жидкости до специализированных фунгицидов – "Азофос", "Купроксат" и др", - советует Васеха.

© Sputnik Ольга Деменчук Заместитель директора по инновационной работе РУП "Институт плодоводства" Виталий Васеха

Если весна затяжная и холодная и до следующего этапа обработки – "фазы зеленого конуса" (когда только начинает растрескиваться почка и выходить молодой лист) - есть в запасе 7-10 дней, то можно провести и еще одну, повторную обработку медьсодержащими средствами.

При этом, по словам эксперта, лучше работать по нижним рекомендуемым производителями дозам, которые всегда указаны на этикетке. Также в эту фазу добавляем в рабочий раствор и инсектициды – препараты, направленные на борьбу с различными вредителями.

"Самые универсальные из таких средств – "Децис", "Каратэ", "Биотлин", "Кайзо", "Шарпей", - советует Васеха.

Этап "розового бутона"

Одним из самых важных этапов в мероприятиях по защите растения является фаза "розовый бутон" (соцветия выдвинуты, лепестки цветочков почти готовы к раскрытию).

"На этом этапе проводят обработку препаратами из группы фунгицидов "Делан", "Трайдекс", "Хорус" и др. Ключевым моментом всех этих средств является способность сохранять свою эффективность при похолодании, что очень актуально, например, для Беларуси", - отмечает эксперт.

Также на этапе "розового бутона" к обработке необходимо добавить инсектицид – например, препарат "Актара". В этот период обработка проводится рано утром или вечером, когда нет лета полезных насекомых – пчел, добавляет он.

После цветения

Сразу после цветения, во время появления плодовых завязей, проводится защита плодовых деревьев фунгицидами. Для этого хорошо подойдут препарат "Скор", "Раек", "Медея" и др.

"Поскольку в этот период массово цветут многие медоносы, то без острой необходимости от применения инсектицидов в саду на этом этапе лучше воздержаться, чтобы не навредить пчелам. В случае возникновения сложной ситуации, например, если вы заметили на своих деревьях много тли, решать проблему необходимо. В таком случае обработку против вредителей проводим или поздно вечером, или рано утром – чтобы мероприятие не совпало с летом пчел и ущерб для них был минимален", - заключает Виталий Васеха.

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