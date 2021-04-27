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Остались ли в вашей голове какие-то школьные знания?
27.04.2021 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мы уверены, что если вы учились в школе, то сможете правильно ответить более чем на половину вопросов. А может, у вас получится набрать все 10 баллов и доказать, что школьные знания еще остались в вашей голове? Давайте проверим, насколько хорошо вы помните школьную программу.
Еще один интересный тест:
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Мы уверены, что если вы учились в школе, то сможете правильно ответить более чем на половину вопросов. А может, у вас получится набрать все 10 баллов и доказать, что...
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