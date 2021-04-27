Остались ли в вашей голове какие-то школьные знания?

Источник материала: Flytothesky





Мы уверены, что если вы учились в школе, то сможете правильно ответить более чем на половину вопросов. А может, у вас получится набрать все 10 баллов и доказать, что школьные знания еще остались в вашей голове? Давайте проверим, насколько хорошо вы помните школьную программу.

Еще один интересный тест:

Насколько хорошо вы развиты в разных областях?