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Какой сегодня праздник: 28 апреля
28.04.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 28 апреля 1968 года на экраны вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука"? О том, чем еще ознаменовано 28 апреля, — в справке Sputnik.
Что произошло 28 апреля
В 1914 году в Америке был запатентован воздушный кондиционер.
В 1946 году на экраны вышел фильм "Каменный цветок".
Также 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда и День работников скорой медицинской помощи.
Кто родился 28 апреля
Также 28 апреля родились актриса Джессика Альба (1981), актер Хорхе Гарсиа (1973) и писатель Терри Пратчетт (1948).
28 апреля в православном календаре
В этот день чтут память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима.
Именины
28 апреля именины у Георгия, Дмитрия и Марфы.
Приметы на 28 апреля
Наши предки верили: разветвленные по окружности облака предвещают ясные и сухие дни. А если пчелы сегодня рано вернутся в улей — значит, скоро придет заметное потепление.
28 апреля в
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Сегодня среда, 28 апреля. Этот день является 118-м в григорианском календаре. До конца года остается 247 дней.
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