Какой сегодня праздник: 28 апреля

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 28 апреля 1968 года на экраны вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука"? О том, чем еще ознаменовано 28 апреля, — в справке Sputnik.

Что произошло 28 апреля

В 1914 году в Америке был запатентован воздушный кондиционер.

В 1946 году на экраны вышел фильм "Каменный цветок".

Также 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда и День работников скорой медицинской помощи.

Кто родился 28 апреля

Также 28 апреля родились актриса Джессика Альба (1981), актер Хорхе Гарсиа (1973) и писатель Терри Пратчетт (1948).

28 апреля в православном календаре

В этот день чтут память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима.

Именины

28 апреля именины у Георгия, Дмитрия и Марфы.

Приметы на 28 апреля

Наши предки верили: разветвленные по окружности облака предвещают ясные и сухие дни. А если пчелы сегодня рано вернутся в улей — значит, скоро придет заметное потепление.

28 апреля в белорусском народном календаре