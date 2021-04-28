На запад или восток? Куда поехать на майские праздники

Источник материала: Sputnik Беларусь

Приближаются длинные майские выходные: впору продумать, где и как их провести. Людям, которым не сидится на месте, которых тянет в дорогу за новыми знаниями и впечатлениями, Sputnik с помощью Национального агентства по туризму в качестве примера предлагает опробовать два туристических маршрута по Беларуси.

Брестская область. "Беловежский венок"

Многие туристические компании предлагают совершить познавательный и увлекательный автомобильный пробег, который называется "Беловежский венок". Его протяженность порядка 100 километров. Путешествие займет минимум 11 часов и охватит основные достопримечательности Каменецкой земли Брестской области. Но сначала нужно доехать до агрогородка Каменюки – административного центра белорусской части Беловежской пущи.

Первое, куда следует заглянуть – Национальный парк "Беловежская пуща", а в нем – в музей природы. Далее – прогулка по древнему лесу, осмотр вольеров с дикими животными, археологического музея под открытым небом, "обнимашки" с могучими дубами, соснами и елями.

© Sputnik / Г. Надеждин Беловежская пуща

После пущи предлагается заехать в агрогородок Дмитровичи, где находится Спасо-Преображенский храм – один из старейших памятников культового зодчества.

На территории местной школы находится музей "Селянская хата", где собрана богатая коллекция предметов быта белорусов, проживавших на Брестчине.

"Рожковское чудо"

Можно слегка отклониться от предлагаемого турфирмами маршрута и заехать в деревню Рожковка. Здесь, как вспоминают старожилы, 28 сентября 1942 года произошло чудо. 276 местных жителей за связь с партизанами немцы заставили копать себе могилу, однако в последний момент приказ был отменен и сельчан отпустили. Среди рожковцев ходит поверье, будто бы немецкому офицеру в этом месте явилось знамение – Богородица с младенцем на руках.

К зиме местные жители построили в деревне церковь, на освящение которой якобы приехал тот самый немецкий офицер. На месте расстрельной ямы позже установили крест. 28 сентября в деревне считают праздничной и устраивают в этот день богослужения и крестный ход.

Белая вежа

В городе Каменец нужно посмотреть на знаменитую 30-метровую башню, которая на самом деле сложена из кирпича темно-красного и желтоватого цветов. Башня много раз выдерживала набеги крестоносцев, штурмы войск польских и литовских князей.

Она давно уже стала одним из брендов не только Брестчины, но и всей Беларуси. Здесь расположен музей "Каменецкая башня". На верхней площадке проводятся обзорные экскурсии.

Instagram / belarus.travel © Photo : Цвет Каменецкой башни всегда был "кирпичным", ведь на стене такого цвета повреждения менее заметны, и противнику было труднее наносить удары

В майские дни нужно обязательно поклониться воинам-освободителям: в Каменце есть братская могила, где похоронены останки 1663 солдат и 12 партизан, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Внимание туристов в городе привлекут также Свято-Симеоновская церковь и здание бывшей польской школы.

Храмы, парки, усадьбы

Далее предлагается направиться в деревню Николаево, где в конце XIX века была возведена Свято-Параскевинская церковь с богатой декоративной отделкой фасадов.

В деревне Верховичи смотрим Свято-Николаевскую церковь, после чего отправляемся в город Высокое, известный также как Высоко-Литовск. Это – самый западный город Беларуси. Здесь расположена резиденция Сапег – замок, возведенный во второй половине XVII века. Следует познакомиться с бывшим монастырем бонифраторов, Троицким костелом, Варваринской каплицей, Свято-Крестовоздвиженский храмом.

Разработчики маршрута предлагают также посетить деревни Волчин, усадебно-парковый комплекс Гремяча, а закончить путешествие в деревне Ставы. В этих населенных пунктах есть интересные храмы, интересные усадьбы.

Если возникнет необходимость, на ночлег можно остановиться в одной из агроусадеб, которых по пути следования встречается немало.

Гомельская область. "Наследие ветковской земли"

Этот маршрут затрагивает лишь один населенный пункт, но зато весьма и весьма необычный. Итак, центр старообрядчества – город Ветка. Расположен в 22 километрах к северо-востоку от Гомеля, в 323 километрах от Минска. Автомобильными дорогами связан с Гомелем, Добрушем и Чечерском.

© Photo : Национальное агентство по туризму Здание, где находится Ветковский музей, построено в 1897 году. Оно принадлежало местному купцу-судовладельцу Грошикову

Предлагается автобусная экскурсия продолжительностью около пяти часов. Старт и финиш в областном центре. Впрочем, можно поехать и самостоятельно – на автомобиле.

Считается, что Ветка была основана в XVII веке староверами, искавшими убежище от московских властей. По одной из легенд, они пустили по реке икону и решили остаться там, где она пристанет. Икона зацепилась за ветку на месте современного города.

© Photo : Национальное агентство по туризму Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций

Почти как в Москве

Как указывают источники, жившие здесь староверы стремились во всем подражать Москве и даже главную площадь в Ветке назвали Красной.

Здесь находилась едва ли не единственная церковь во всей Российской империи, где можно было молиться староверам. Вот почему поток людей в городе не прекращался.

В XVIII веке здесь сформировались местные особенности иконописи и оформления рукописной книги. Ветковские рукописные книги – художественная энциклопедия народа и бесценный вклад в национальную культуру. Сложилась там и самобытная школа ветковской резьбы – сочетание местных белорусских и русских традиций народного архитектурного декора.

© Photo : Национальное агентство по туризму Ветковская рукописная книга

Местных жителей дважды из поселений выгоняли царские войска, но старообрядцы всякий раз возвращались на прежнее место.

В 1774 году в Ветке прятался от преследований властей Емельян Пугачев. Здесь ему дали имя царь Петр. Ветковчане сделали ему паспорт, чтобы, миновав царские препоны, мог идти он в народ, поднимать восстание.

Город мастеров

В 1880 году в Ветке проживало около 6 тысяч жителей, было 11 каменных, 994 деревянных здания, 6 канатных, 2 кожевенных завода, 6 мельниц, 3 крупорушки, 9 кузниц, 124 лавки, действовали православная и старообрядческая церкви, 6 еврейских молитвенных школ, почта, аптека, фельдшерский кабинет. Работали женское и мужское народные училища.

Местные мастера участвовали в украшении таких памятников архитектуры, как Оружейная палата в Кремле, Коломенский дворец, Новодевичий и Иверский монастыри.

Один из потомков старообрядцев – Федор Григорьевич Шкляров - основал в городе музей с интереснейшей коллекцией, которая рассказывает, как жили староверы в этом крае. Там собраны книги с комментариями царей, древние иконы, ритуальная одежда, ручники, самовары. В Ветке также есть старообрядческая церковь, одна из немногих в Беларуси, и кладбище страрообрядцев.

Разместиться во время поездки можно в одной из гомельских гостиниц либо в агроусадьбе.

Как указывают специалисты Национального агентства по туризму, из-за закрытия границ белорусы стали активнее ездить по родной стране, открывая для себя неизведанные ранее уголки. Туристические компании в свою очередь разрабатывают новые маршруты, предлагая не только привычные экскурсии, пешие прогулки или оздоровление в санаториях, но также тематические туры. В Нацагентстве убеждены что длинные майские выходные можно провести с пользой и интересом.

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