Кто он – ваш внутренний зверь?

Источник материала: Flytothesky





Внутри каждого из нас живет зверь, который в той или иной ситуации вырывается наружу. «Покормите» его экзотической едой – и мы сможем точно определить, кто он. Все, что вам нужно сделать, – ответить на 10 вопросов нашего необычного теста.

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