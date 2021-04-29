Какой вы король из кино?

Источник материала: Flytothesky





Предлагаем вам ненадолго погрузиться в сказочный королевский мир. Проведите один день по-царски, выполните все королевские обязанности и повеселитесь. А мы скажем вам, какой вы король и из какого фильма.

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