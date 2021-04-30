Тест по запахам: Насколько вы чувствительный человек?

Источник материала: Flytothesky





У вас есть любимые запахи, способные поднять настроение? А как насчет неприятных запахов? Что хуже: запах скунса или сыра вьё булонь с запахом навоза? Выберите запахи, которые вам приятны, – и узнаете, высокочувствительный вы человек или нет.

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