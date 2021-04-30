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Тест по запахам: Насколько вы чувствительный человек?

30.04.2021 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест по запахам: Насколько вы чувствительный человек?

У вас есть любимые запахи, способные поднять настроение? А как насчет неприятных запахов? Что хуже: запах скунса или сыра вьё булонь с запахом навоза? Выберите запахи, которые вам приятны, – и узнаете, высокочувствительный вы человек или нет.

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У вас есть любимые запахи, способные поднять настроение? А как насчет неприятных запахов? Что хуже: запах скунса или сыра вьё булонь с запахом навоза? Выберите...
 
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