Какой сегодня праздник: 2 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 2 мая родился знаменитый футболист Дэвид Бекхэм? О том, чем еще ознаменовано 2 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 2 мая

В 1921 году в Париже была открыта первая выставка работ немецкого художника Макса Эрнста.

В 1922 году поженились Сергей Есенин и Айседора Дункан.

В 1949 году состоялся первый в СССР телерепортаж футбольного матча со стадиона "Динамо".

В 1977 году на путевом посту Крыжовка произошла крупнейшая в истории белорусской железной дороги катастрофа.

Кроме того, 2 мая отмечается Всемирный день тунца.

Кто родился 2 мая

Также 2 мая родилась дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта Кембриджская (2015).

2 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобного Иоанна Палеолаврита Ветхопещерника, блаженной Матроны Московской .

Именины

2 мая именины у Семена, Дмитрия, Ивана, Георгия и Виктора.

2 мая в белорусском народном календаре