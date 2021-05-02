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Какой сегодня праздник: 2 мая
02.05.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 2 мая родился знаменитый футболист Дэвид Бекхэм? О том, чем еще ознаменовано 2 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 2 мая
В 1921 году в Париже была открыта первая выставка работ немецкого художника Макса Эрнста.
В 1922 году поженились Сергей Есенин и Айседора Дункан.
В 1949 году состоялся первый в СССР телерепортаж футбольного матча со стадиона "Динамо".
В 1977 году на путевом посту Крыжовка произошла крупнейшая в истории белорусской железной дороги
Кроме того, 2 мая отмечается Всемирный день тунца.
Кто родился 2 мая
Также 2 мая родилась дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон
2 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память преподобного Иоанна Палеолаврита Ветхопещерника, блаженной
Именины
2 мая именины у Семена, Дмитрия, Ивана, Георгия и Виктора.
2 мая в
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Сегодня воскресенье, 2 мая. Этот день является 122-м в григорианском календаре. До конца года остается 243 дня.
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