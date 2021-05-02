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Какой сегодня праздник: 2 мая

02.05.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 2 мая родился знаменитый футболист Дэвид Бекхэм? О том, чем еще ознаменовано 2 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 2 мая

В 1921 году в Париже была открыта первая выставка работ немецкого художника Макса Эрнста.

В 1922 году поженились Сергей Есенин и Айседора Дункан.

В 1949 году состоялся первый в СССР телерепортаж футбольного матча со стадиона "Динамо".

В 1977 году на путевом посту Крыжовка произошла крупнейшая в истории белорусской железной дороги катастрофа.

Кроме того, 2 мая отмечается Всемирный день тунца.

Кто родился 2 мая

Также 2 мая родилась дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотта Кембриджская (2015).

2 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память преподобного Иоанна Палеолаврита Ветхопещерника, блаженной Матроны Московской.

Именины

2 мая именины у Семена, Дмитрия, Ивана, Георгия и Виктора.

2 мая в белорусском народном календаре

 
 
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Сегодня воскресенье, 2 мая. Этот день является 122-м в григорианском календаре. До конца года остается 243 дня.
 
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