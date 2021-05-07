Хорошо ли вы помните мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену?

Источник материала: Flytothesky





Давайте вместе с вами вспомним один из любимых мультфильмов детства про очаровательного Чебурашку и доброго крокодила Гену. Вы хорошо помните сюжет мультфильма? Спорим, что вы многое забыли?

Еще один тест:

Насколько хорошо вы знаете Винни-Пуха?