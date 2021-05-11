Пожары в белорусских храмах: что еще горело кроме Будславского костела?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая - Sputnik. Пожар в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в деревне Будслав заставил Sputnik вспомнить другие подобные происшествия. Оказалось, что это не такое уж и редкое явление, в том числе в Беларуси.

10 марта 2019 года сгорела Свято-Димитриевская церковь в деревне Леликово. Ее возвели в ХVIII веке в честь святого Дмитрия Солунского. Образец деревянного зодчества Полесья пережил войну и советское время, когда храм использовали не по назначению – там устроили хранилище для сена. Причиной пожара, по предварительным данным, стали проблемы с проводкой.

18 апреля 2019 года огненная стихия уничтожила деревянный католический храм Святых апостолов Петра и Павла в Городокском районе Витебской области (1886 год постройки). К пожару привело неосторожное сжигание мусора – огонь дошел до костела через сухую растительность. Пожарные сработали оперативно, но пламя успело уничтожить кровлю и перекрытия.

28 декабря 2018 года в Хойниках сгорела церковь христиан веры евангельской "Благодать". К тому моменту она уже была закрыта, обошлось без пострадавших. Огонь повредил кровлю, стены, имущество внутри. Одноэтажное деревянное здание появилось в 1991 году.

14 августа 2018 года в костел святых апостолов Петра и Павла в деревне Гожа (Гродненский район) ударила молния, что привело к возгоранию в электрощитовой. Огонь быстро ликвидировали приехавшие сотрудники МЧС, поэтому значимого ущерба не было. Храм воздвигли в 1862-1869 годах, до этого он горел во время Великой Отечественной войны.

9 декабря 2017-го пожар уничтожил церковь Святого Духа в деревне Речки (Вилейский район Минской области). Была разрушена крыша, здание выгорело изнутри.

6 июня 2017 года сгорел деревянный костел Святого Иоахима в деревне Клющаны Островецкого района. Построенный в 1726 году объект отреставрировали в 1990 году. Знаковости храму добавляет отец Константин Степович. Священник, известный как поэт Казимир Свояк, в начале ХХ века провел одну из первых служб на белорусском языке.

8 апреля 2017 года пожар случился во временном здании прихода храма Рождества Христова в Орше. Была повреждена внутренняя отделка, купол, закопчены стены, церковное имущество.

16 марта 2017 года на стройке православного храма в Борисове произошел пожар. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 30 квадрантных метров.

27 мая 2015 года сгорела построенная в XIX веке православная часовня в деревне Ситицк (Столинский район). Она приписана к Свято-Покровскому приходу Здесь в дело снова вмешались природные силы – ночью ударила молния. В часовне не было электричества, то есть это было прямое возгорание, а не короткое замыкание электропроводки.

В 2013 году накануне Рождества уникальной святыни лишились жителей деревни Хотляны Узденского района Минской области. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы возвели из дерева в 1898 году по проекту русского архитектора Константина Тона - автора храма Христа Спасителя в Москве.

В январе 2010 года огонь не пожалел храм Святителя Николая Чудотворца в деревне Старый Кривск, который был создан в 1815 году. Спасатели среди возможных причин ЧП назвали поджог, так как огонь активничал в двух местах, а на развалинах не нашли чаши из драгметаллов.