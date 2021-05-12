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С какой буквы начинается имя вашей будущей второй половинки?

12.05.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

С какой буквы начинается имя вашей будущей второй половинки?

Давайте ненадолго заглянем в будущее. У вас есть любимый человек? Если нет, этот тест для вас. А если есть, то тоже для вас:) Вам интересно, как будут звать вашу вторую половинку? Давайте узнаем первую букву его или ее имени.

Еще один тест:
Насколько вы брезгливый человек?

 
 
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Давайте ненадолго заглянем в будущее. У вас есть любимый человек? Если нет, этот тест для вас. А если есть, то тоже для вас:) Вам интересно, как будут звать вашу вторую...
 
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