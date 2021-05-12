|
С какой буквы начинается имя вашей будущей второй половинки?
12.05.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Давайте ненадолго заглянем в будущее. У вас есть любимый человек? Если нет, этот тест для вас. А если есть, то тоже для вас:) Вам интересно, как будут звать вашу вторую половинку? Давайте узнаем первую букву его или ее имени.
Еще один тест:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Давайте ненадолго заглянем в будущее. У вас есть любимый человек? Если нет, этот тест для вас. А если есть, то тоже для вас:) Вам интересно, как будут звать вашу вторую...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)