Тест расскажет, кто вы из царства змей

Источник материала: Flytothesky





Царство змей во многом похоже на мир людей. В нем тоже есть опасные, безобидные и важные существа. Выберите из предложенных созданий природы те, которые кажутся вам красивыми, и узнайте, кто вы из змей.

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