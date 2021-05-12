Знаете ли вы, как здороваться и прощаться на разных языках?

Источник материала: Flytothesky





Наверняка многим знакомы слова «привет» и «пока» на английском. Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете, как приветствовать кого-то или прощаться с кем-то на разных языках? Тогда пройдите наш тест.

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