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Знаете ли вы, как здороваться и прощаться на разных языках?
12.05.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наверняка многим знакомы слова «привет» и «пока» на английском. Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете, как приветствовать кого-то или прощаться с кем-то на разных языках? Тогда пройдите наш тест.
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Наверняка многим знакомы слова «привет» и «пока» на английском. Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете, как приветствовать кого-то или прощаться с кем-то на...
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