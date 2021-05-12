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Легкий летний тест: Какая вы бабочка?

12.05.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Легкий летний тест: Какая вы бабочка?

Что такое лето в вашем понимании? Без чего вы себе его не представляете? Что непременно хотите успеть и какие у вас надежды на это лето? Как вы относитесь к этому удивительному и быстротечному времени года? Один из самых ярких символов лета – бабочки. Мы узнаем, на какую бабочку вы похожи.

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Что такое лето в вашем понимании? Без чего вы себе его не представляете? Что непременно хотите успеть и какие у вас надежды на это лето? Как вы относитесь к этому...
 
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