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Легкий летний тест: Какая вы бабочка?
12.05.2021 18:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Что такое лето в вашем понимании? Без чего вы себе его не представляете? Что непременно хотите успеть и какие у вас надежды на это лето? Как вы относитесь к этому удивительному и быстротечному времени года? Один из самых ярких символов лета – бабочки. Мы узнаем, на какую бабочку вы похожи.
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Что такое лето в вашем понимании? Без чего вы себе его не представляете? Что непременно хотите успеть и какие у вас надежды на это лето? Как вы относитесь к этому...
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