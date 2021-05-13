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Какой сегодня праздник: 13 мая
13.05.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что именно 13 мая поэт Александр Пушкин попросил руки своей возлюбленной Натальи Гончаровой?
О том, чем еще ознаменовано 13 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 13 мая
В 1888 году в Бразилии было отменено рабство.
В 1927 году в Киеве был создан футбольный клуб "Динамо Киев".
В 1991 году начала регулярное вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК).
Кто родился 13 мая
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13 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память апостола Иакова Зеведеева, святителя Игнатия — епископа Кавказского, святителя Доната — епископа Еврийского. Также церковь вспоминает обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского.
Именины
13 мая именины у Якова, Максима, Никиты, Климента, Ефрема, Игнатия и Василия.
13 мая в
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Сегодня четверг, 13 мая. Этот день является 133-м в григорианском календаре. До конца года остается 232 дня.
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