Какой сегодня праздник: 13 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что именно 13 мая поэт Александр Пушкин попросил руки своей возлюбленной Натальи Гончаровой?

О том, чем еще ознаменовано 13 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 13 мая

В 1888 году в Бразилии было отменено рабство.

В 1927 году в Киеве был создан футбольный клуб "Динамо Киев".

В 1991 году начала регулярное вещание Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК).

Кто родился 13 мая

Также в этот день родились белорусская актриса Стефания Станюта (1905) и британский актер Иван Реон (1985).

13 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память апостола Иакова Зеведеева, святителя Игнатия — епископа Кавказского, святителя Доната — епископа Еврийского. Также церковь вспоминает обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского.

Именины

13 мая именины у Якова, Максима, Никиты, Климента, Ефрема, Игнатия и Василия.

13 мая в белорусском народном календаре