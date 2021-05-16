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20 лучших фотографий недели
16.05.2021 21:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Искусство – оно как очень тонкое мастерство. Гении шлифуют свои произведения как алмазы, чтобы они стали изящными, неповторимыми, величественными. Предлагаем вашему вниманию подборку красивейших снимков, на которых профессионалы своего дела запечатлели неуловимые глазу человека детали. Попробуйте проникнуться авторской задумкой и понять историю этих фотографий.
1. Дыхание весны. Фотограф
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