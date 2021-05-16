20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Искусство – оно как очень тонкое мастерство. Гении шлифуют свои произведения как алмазы, чтобы они стали изящными, неповторимыми, величественными. Предлагаем вашему вниманию подборку красивейших снимков, на которых профессионалы своего дела запечатлели неуловимые глазу человека детали. Попробуйте проникнуться авторской задумкой и понять историю этих фотографий.

1. Дыхание весны. Фотограф Ellax .

2. Связь со вселенной. Фотограф Carlos Franco

3. Минимализм. Фотограф Kostoula Mazaraki

5. Путь. Фотограф Michael Hafner

6. Гарлем. Фотограф J M

7. Паркинг. Фотограф Rintaro Kitagawa

8. Набережная. Фотограф Dirk Van Geel

9. Пара. Фотограф Senay Erkmen

10. Архитектура света и тени. Фотограф 云的季节（Ray An）

11. Караван. Фотограф 芊芊

12. Горизонт. Фотограф hyeongseog kim

14. Уши. Фотограф Furqan Ali

15. Сидней. Фотограф Ulrich Greger

16. Непогода. Фотограф TheMaxia

17. Осенняя тропа. Фотограф Mitch Seaver

18. Огненный жук. Фотограф Lao ming

19. Пантеон. Фотограф Jan Křikava

20. Вдоль озера. Фотограф 慈医(158****1188)

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