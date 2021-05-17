|
Какой сегодня праздник: 17 мая
17.05.2021 09:01 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества? О том, чем еще ознаменовано 17 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 17 мая
В 1861 году в Лондоне впервые была публично продемонстрирована цветная фотография.
В 1975 году телеканал NBC заплатил 5 миллионов долларов за право одноразового показа фильма "Унесенные ветром".
Кроме того, 17 мая — Международный день борьбы с гомофобией.
Кто родился 17 мая
Кроме того, 17 мая родился актер Станислав Дужников (1973), французский актер Жан Габен (1904).
17 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память мученицы Пелагии девы, преподобных Никиты, Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых.
Именины
17 мая именины у Николая, Никиты, Климента, Леонтия, Кирилла, Ивана, Пелагеи и Марии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня понедельник, 17 мая. Этот день является 137-м в григорианском календаре. До конца года остается 228 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)