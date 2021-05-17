Какой сегодня праздник: 17 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что 17 мая отмечается Всемирный день электросвязи и информационного общества? О том, чем еще ознаменовано 17 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 17 мая

В 1861 году в Лондоне впервые была публично продемонстрирована цветная фотография.

В 1975 году телеканал NBC заплатил 5 миллионов долларов за право одноразового показа фильма "Унесенные ветром".

Кроме того, 17 мая — Международный день борьбы с гомофобией.

Кто родился 17 мая

Кроме того, 17 мая родился актер Станислав Дужников (1973), французский актер Жан Габен (1904).

17 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память мученицы Пелагии девы, преподобных Никиты, Кирилла, Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых.

Именины

17 мая именины у Николая, Никиты, Климента, Леонтия, Кирилла, Ивана, Пелагеи и Марии.

17 мая в белорусском народном календаре