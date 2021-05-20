Помните ли вы песенки кота Леопольда?

Источник материала: Flytothesky





Нет на свете более интеллигентного и дружелюбного кота, чем Леопольд. Этот воспитанный кот пытается подружиться даже с мышами. И песни у него тоже особенные. Они призывают верить в себя, в свою мечту и, конечно, в добро. Помните ли вы эти замечательные песни? Проверьте себя с помощью теста.

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