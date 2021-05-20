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Получится ли у вас найти всех волков в овечьей шкуре?
20.05.2021 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как часто бывает, что среди по-настоящему милых и наивных овечек оказывается злой и страшный волк, который прячется под овечьей шкуркой. Вот и наша визуальная головоломка как раз об этом. Получится ли у вас отыскать всех волков на картинке, чтобы спасти овечье стадо?
Правильный ответ смотрите ниже!
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Как часто бывает, что среди по-настоящему милых и наивных овечек оказывается злой и страшный волк, который прячется под овечьей шкуркой. Вот и наша визуальная...
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