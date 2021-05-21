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Тест расскажет, прагматичны ли вы по натуре

21.05.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест расскажет, прагматичны ли вы по натуре

Что может быть приятнее, чем выбирать сладости из богатого ассортимента. Ведь именно широкий выбор является безусловным преимуществом шведского стола. Вы можете из готовых блюд выбрать те, которые хотите конкретно сейчас. Не нужно изучать меню, делать заказ, ждать. Просто подходи и бери, что нравится. Предлагаем нарушить все правила и приступить сразу к десерту. Как вам такая идея?

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Что может быть приятнее, чем выбирать сладости из богатого ассортимента. Ведь именно широкий выбор является безусловным преимуществом шведского стола. Вы можете...
 
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