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Помните ли вы детали мультфильма «Бременские музыканты»?

21.05.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Помните ли вы детали мультфильма «Бременские музыканты»?

«Бременские музыканты» в очередной раз напоминают нам, что богатство – это не главное. Они живут тем, что приносит им радость: музыкой, путешествиями. Они не желают жить в красивом дворце, предпочитают сосны, цветочную поляну и голубое небо. Сможете ли вы вспомнить этот мультфильм с точностью до мелочей? Попробуйте ответить на все вопросы.

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«Бременские музыканты» в очередной раз напоминают нам, что богатство – это не главное. Они живут тем, что приносит им радость: музыкой, путешествиями. Они не желают...
 
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