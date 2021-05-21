Помните ли вы детали мультфильма «Бременские музыканты»?

Источник материала: Flytothesky





«Бременские музыканты» в очередной раз напоминают нам, что богатство – это не главное. Они живут тем, что приносит им радость: музыкой, путешествиями. Они не желают жить в красивом дворце, предпочитают сосны, цветочную поляну и голубое небо. Сможете ли вы вспомнить этот мультфильм с точностью до мелочей? Попробуйте ответить на все вопросы.

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