|
Помните ли вы детали мультфильма «Бременские музыканты»?
21.05.2021 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
«Бременские музыканты» в очередной раз напоминают нам, что богатство – это не главное. Они живут тем, что приносит им радость: музыкой, путешествиями. Они не желают жить в красивом дворце, предпочитают сосны, цветочную поляну и голубое небо. Сможете ли вы вспомнить этот мультфильм с точностью до мелочей? Попробуйте ответить на все вопросы.
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Бременские музыканты» в очередной раз напоминают нам, что богатство – это не главное. Они живут тем, что приносит им радость: музыкой, путешествиями. Они не желают...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)