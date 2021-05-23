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Военный летчик Владимир Карват погиб под Барановичами 25 лет назад
23.05.2021 09:45 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Это произошло 23 мая 1996 года недалеко от Баранович. Владимир Карват отвел падавшую боевую машину от жилых домов. Что произошло в районе деревень Арабовщина и Большое Гатище четверть века назад и каким был первый Герой Беларуси – в материале Sputnik.
Хроника подвига
Начальник воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й истребительной авиабазы военный летчик первого класса Владимир Карват 23 мая 1996 года выполнял учебно-тренировочный полет на самолете Су-27 в районе города Барановичи.
В программе было упражнение, которое включало в себя полет в облаках с большими углами крена с отработкой тактических приемов воздушного боя в облаках на малых высотах в сложных метеоусловиях ночью.
Самолет Карвата взлетел с аэродрома в 22.44. В 22.52 на высоте 900 м при скорости в 540 км/ч резко упало давление в первой гидросистеме. Летчик связался с землей и получил приказ немедленно возвращаться на базу.
Бреста. © Sputnik Дмитрий Босак">
© Sputnik Дмитрий Босак
В музее Владимира Карвата в Бресте в школе №8 Бреста
Через 29 секунд стали появляться сообщения о других технических неполадках. На высоте 600 м при скорости в 440 км/ч перестала работать система управления – электрические кабели перегорели. С земли поступил приказ катапультироваться. По курсу падения самолета находились жилые дома деревень Арабовщина и Большое Гатище.
Расшифровка бортовых самописцев показала, что причиной катастрофы стал пожар в отсеке левого хвостового обтекателя. Считалось, что он пожаробезопасный: там не было датчиков предупреждения о возгорании.
Как указано в наградном листе, последние 14 секунд полета "подполковник Карват Владимир Николаевич, используя минимальные возможности воздействия на самолет, продолжал уводить его в сторону от деревни".
В 22.54 с вертикальной скоростью около 30 м/сек самолет врезался в землю на поле между двух деревень примерно в километре от построек.
Местные жители прибежали к месту падения самолета, пытались помочь летчику. Через 20 минут подоспели пожарные из поселка Городище. Пламя удалось сбить до того, как оно перекинулось на кабину, но летчик уже был мертв – погиб при падении. При этом его руки лежали не на катапульте – на штурвале.
Первый Герой Беларуси
Прощались с Владимиром Карватом в Барановичах. Собрались сотни людей, в том числе жители деревень Арабовщина и Большое Гатище. Похоронили его 26 мая в Бресте, в городе, где он появился на свет 28 ноября 1958 года.
© Sputnik Дмитрий Босак
В музее Владимира Карвата в школе №8 Бреста
В 1981 году Владимир Карват окончил Армавирское высшее военно-авиационное училище летчиков. 13 лет отслужил на Дальнем Востоке, в поселок Калинка Хабаровского края. Прошел путь от летчика до заместителя командира полка по летной подготовке.
В августе 1994 года вернулся на родину. Через месяц принял присягу на верность народу Беларуси. Был назначен начальником воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й авиабазы. Вместе с женой и двумя детьми (девочкой и мальчиком) поначалу жил в общежитии.
© Sputnik Дмитрий Босак
В музее Владимира Карвата в Бресте
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Республики Беларусь от 21 ноября 1996 г. № 484 подполковнику Владимиру Карвату присвоено звание "Герой Беларуси" (посмертно). Он был первым, кого удостоили высшей государственной награды страны. Награду и удостоверение с номером 0001 вручили вдове летчика – Нине Кирилловне.
Его именем названы улицы в Минске и Бресте, средняя школа №8 в Бресте, сквер и бульвар в Барановичах. На территории авиационной базы создан музей имени Карвата. В деревне Арабовщина Барановичского района установлен памятник герою.
Приказом министра обороны Владимир Николаевич Карват навечно зачислен в списки личного состава 1-й авиационной эскадрильи 61-й истребительной авиабазы.
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Подполковнику приказывали катапультироваться, но офицер принял решение увести боевую машину от деревень.
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