"Белавиа" до 26 июня приостанавливает полеты в Вильнюс

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Самолеты национальной авиакомпании "Белавиа" не будут летать в Вильнюс до 26 июня, сообщила в понедельник пресс-служба перевозчика.

"В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года", – говорится в сообщении.

В компании заявили, что сожалеют о ситуации, сложившейся не зависящим от "Белавиа" причинам.

Пассажиры, которые уже купили билеты на этот период, могут вернуть их полную стоимость или изменить дату вылета.

Ранее в понедельник об отказе принимать рейсы "Белавиа" заявила Великобритания . Авиакомпаниям этой страны предписано избегать воздушного пространства Беларуси в целях безопасности пассажиров.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая лайнер Ryanair следовал по маршруту Афины – Вильнюс, но был вынужден экстренно приземлиться в Национальном аэропорту Минск после получения сообщения о минировании.

К месту направили аварийно-спасательную технику, однако помощь не понадобилась. Работали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно оперативная группа. Была проведена проверка багажа, а также дополнительный досмотр пассажиров.

По результатам проверки был задержан Роман Протасевич – экс-главред Telegram-канала признанного экстремистским "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга", который находился на борту самолета.

В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" (до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы).

Ряд европейских стран осудили действия белорусских властей по принудительной посадке самолета и призвали к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.