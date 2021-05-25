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Узнаете ли вы фильмы по коллажам из кадров?
25.05.2021 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Любите кино? Сегодня мы предлагаем вам необычный тест по кадрам из фильмов. Вот только эти ленты хорошо замаскированы. Но вы их все наверняка смотрели, а может, даже не один раз. Попробуйте присмотреться и догадаться, какой фильм перед вами.
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Любите кино? Сегодня мы предлагаем вам необычный тест по кадрам из фильмов. Вот только эти ленты хорошо замаскированы. Но вы их все наверняка смотрели, а может, даже...
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