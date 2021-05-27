Авиаколлапс: что происходит в кассах Белавиа после закрытия рейсов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Что делать с билетами на отмененные полеты? Можно ли сдать билеты и сразу вернуть свои деньги? Как теперь добираться в европейские страны, которые закрыли свое воздушное пространство? Корреспондент Sputnik узнавал ответы на эти вопросы, посетив в среду главный офис белорусской компании.

В столичных авиакассах на Немиге в среду очень многолюдно – к обеду собралось около сотни человек. Все ждут своей электронной очереди. В помещении очень жарко. Некоторые стоят в тамбуре – там посвежее.

© Sputnik Очередь в кассе "Белавиа" на Немиге

"А для возврата билетов отдельная очередь?" – спрашивает мужчина, пробившись к стойке.

"Общая. Но сегодня мы все работаем только по возврату. Никто ничего не покупает", - отвечает сотрудница "Белавиа".

Наличными или на карточку

Деньги людям возвращают без проблем – либо наличными, либо по карточке. Это зависит от того, в какой форме производилась оплата при покупке билета.

Молодожены из Минска хотели отправиться в свадебное путешествие в Европу, приобрели билеты онлайн. Но для их возврата они не стали оформлять заявление по интернету – говорят, что доступ к нужному ресурсу из-за большого наплыва людей нестабилен. Придя в кассы, молодые люди написали заявление, после чего деньги им будут перечислены. Срок зачисления денежных средств на карточку зависит от банка.

Спрос на Москву

В связи со сложившейся ситуацией в несколько раз увеличился спрос на поездки в Москву. Молодой человек, которому нужно было срочно лететь на работу в Мюнхен, интересуется наличием авиабилетов в российскую столицу. Девушка в справочной ему отвечает, что на ближайшие дни билетов нет. Предлагает ехать поездом или автобусом.

Женщина, которой нужно попасть в Германию, рассказывает другим посетителям, что ей предлагают три варианта: лететь через Москву, Белград или Стамбул.

В Вильнюс через Питер

Александр рассказал Sputnik о том, что ему за пару последних дней уже несколько раз пришлось сдавать билеты. "Мне нужно было в Вильнюс, но буквально за восемь часов до моего вылета рейс отменили. Тогда я взял билет на Ригу, но следом отменили вылеты и туда. Купил билет на Варшаву. Теперь вот тоже сдаю", - рассказывает он.

© Sputnik Александр за три дня сдает уже третий авиабилет

Сейчас Александр планирует ехать через Россию – Санкт-Петербург или Москву, – а туда отправится на поезде. Он говорит, что проще добраться до Питера – железнодорожные составы посвободнее. Есть еще аэропорт в Брянске, но, по его словам, туда очень сложно доехать.

А вот попасть сразу в Вильнюс на автобусе Александр не может. Оказывается, белорусам разрешено ездить туда наземным транспортом не более одного раза в полгода, а Александр путешествовал на автобусе в литовскую столицу три месяца назад.

В Калининград с визой

Еще одной собеседнице Sputnik Фриде 81 год. Она минчанка. В Калининграде живет ее родная сестра, которая серьезно болеет, ей – 75. Фрида с мужем забронировали авиабилет, теперь пришли отменить заказ.

Ведь в Калининград из Минска вылететь тоже нельзя, так как авиамаршрут лежит через Прибалтику.

© Sputnik Фрида с мужем не может быстро попасть к больной сестре в Калининград

Проблема в том, как же сейчас добраться в этот российский город быстро? Для поездки наземным транспортом требуется транзитная виза. "Узнали насчет визы. Нужны документы, подтверждающие родство. Еще необходима справка, что сестра там проживает, а также и другие бумаги. Чтобы собрать все это требуется много времени, а мы очень пожилые люди. Так что можем уже и не встретиться", - говорит Фрида.