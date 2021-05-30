ОАЭ не будут отменять прямое авиасообщение с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мая – Sputnik. Эмиратская авиакомпания Flydubai пока не будет отменять рейсы в Минск, расписание остается прежним, сообщили в офисе перевозчика.

При этом авиакомпания продолжает следить за ситуацией вокруг полетов в Беларусь, отметили представители Flydubai.

"Flydubai летает в Минск три раза в неделю, и полеты проходят, как запланировано. Мы продолжаем отслеживать ситуацию", – добавили там.

Отметим, что белорусский авиаперевозчик "Белавиа" также продолжает выполнять полеты из Минска в Дубай.

Прямые рейсы открыты с 19 февраля. Можно воспользоваться услугами белорусского перевозчика во вторник, пятницу и воскресенье.

Flydubai – государственная бюджетная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, маршрутная сеть перевозок состоит из 94 пунктов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе.

Инцидент в минском аэропорту и закрытое небо

После инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 мая в аэропорту Минска ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика, многие отменили полеты над территорией страны. "Белавиа" ежедневно сообщает о временной приостановке полетов.

В частности, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменила рейсы по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.

Все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).

В субботу, 29 мая, также стало известно, что запретный список пополнился и американским направлением, США заявили о том, что приостанавливают действие договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства.