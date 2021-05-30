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ОАЭ не будут отменять прямое авиасообщение с Беларусью
30.05.2021 13:45 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. Эмиратская авиакомпания Flydubai пока не будет отменять рейсы в Минск, расписание остается прежним, сообщили в офисе перевозчика.
При этом авиакомпания продолжает следить за ситуацией вокруг полетов в Беларусь, отметили представители Flydubai.
"Flydubai летает в Минск три раза в неделю, и полеты проходят, как запланировано. Мы продолжаем отслеживать ситуацию", – добавили там.
Отметим, что белорусский авиаперевозчик "Белавиа" также продолжает выполнять полеты из Минска в Дубай.
Прямые рейсы открыты с 19 февраля. Можно
Flydubai – государственная бюджетная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов, маршрутная сеть перевозок состоит из 94 пунктов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе.
Инцидент в минском аэропорту и закрытое небо
После инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 мая в аэропорту Минска ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика, многие
В частности, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменила рейсы по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.
Все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).
В субботу, 29 мая, также стало известно, что запретный список пополнился и американским направлением, США заявили о том, что приостанавливают действие договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства.
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Сейчас компания Flydubai летает в Минск три раза в неделю, регулярные авиарейсы в ОАЭ выполняет и белорусский авиаперевозчик.
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