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Сможете вспомнить популярные песни про лето?
31.05.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Как лучше встретить лето? Конечно же, с музыкой. Летом хочется петь и радоваться каждому солнечному дню. И музыка – лучший помощник в этом деле. Самое время пополнить плейлисты новыми или уже забытыми треками. Давайте вспомним самые известные летние песни.
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Как лучше встретить лето? Конечно же, с музыкой. Летом хочется петь и радоваться каждому солнечному дню. И музыка – лучший помощник в этом деле. Самое время...
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