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Сможете вспомнить популярные песни про лето?

31.05.2021 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сможете вспомнить популярные песни про лето?

Как лучше встретить лето? Конечно же, с музыкой. Летом хочется петь и радоваться каждому солнечному дню. И музыка – лучший помощник в этом деле. Самое время пополнить плейлисты новыми или уже забытыми треками. Давайте вспомним самые известные летние песни.

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Как лучше встретить лето? Конечно же, с музыкой. Летом хочется петь и радоваться каждому солнечному дню. И музыка – лучший помощник в этом деле. Самое время...
 
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