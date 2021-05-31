Визуальная головоломка: Найдите грустного котика среди веселых

Источник материала: Flytothesky

Разве можно быть грустным в такой прекрасный денек? Вот и мы уверены, что нет! Отправляйтесь поскорее исправлять ситуацию, ведь один котенок в этой визуальной головоломке грустит. Вам нужно срочно его отыскать. Возможно, он грустит только из-за того, что его еще никто не нашел. Готовы прийти ему на выручку?

Найдите грустного котика!





Ответ на головоломку смотрите ниже









Еще один тест:

Узнаете ли вы фильмы по коллажам из кадров?