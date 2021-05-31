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Визуальная головоломка: Найдите грустного котика среди веселых

31.05.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Разве можно быть грустным в такой прекрасный денек? Вот и мы уверены, что нет! Отправляйтесь поскорее исправлять ситуацию, ведь один котенок в этой визуальной головоломке грустит. Вам нужно срочно его отыскать. Возможно, он грустит только из-за того, что его еще никто не нашел. Готовы прийти ему на выручку?

Найдите грустного котика!

Визуальная головоломка: Найдите грустного котика среди веселых

Ответ на головоломку смотрите ниже

Визуальная головоломка: Найдите грустного котика среди веселых

Визуальная головоломка: Найдите грустного котика среди веселых

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Разве можно быть грустным в такой прекрасный денек? Вот и мы уверены, что нет! Отправляйтесь поскорее исправлять ситуацию, ведь один котенок в этой визуальной...
 
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