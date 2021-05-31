74 вопроса, которые наводят на размышления

Источник материала: Flytothesky

Чтобы лучше познать собственную жизнь, необходимо задавать правильные вопросы. Загляните вглубь себя, поймите, что вы на самом деле чувствуете. Это поможет вам сделать выводы, которые приведут к необходимым переменам в жизни.





На эти вопросы нет правильных или неправильных ответов. Они всего лишь заставят вас задуматься.

1. Что стоит между вами и абсолютным счастьем ?

2. Что люди скажут на ваших похоронах?

3. Вы оказались у врат рая, вам задают вопрос: «Почему вас нужно впустить?» Что вы ответите на это?

4. Представьте, что завтра вы потеряете все. Есть ли человек, который поможет вам пережить это?

5. Знает ли этот человек, как много он для вас значит? Когда в последний раз вы говорили ему об этом?

6. У вас есть возможность послать 30-секундное сообщение, которое получит каждый человек на Земле. Что вы скажете?





7. Если бы у вас было достаточно денег , чтобы никогда больше не было необходимости работать, на что вы бы тратили свое время?

8. Если бы сегодня был последний день вашей жизни, что бы вы сделали?

9. Вы узнали, что никогда не умрете. Что бы вы изменили в своей жизни?

10. Если бы ваша жизнь была фильмом, какое название бы подошло больше всего?

11. Как вы можете описать себя в 5 словах?

12. О каких упущенных шансах вы сожалеете? Как думаете, будут ли у вас еще подобные возможности?

13. Какие уроки вы вынесли из этих сожалений? Как это отражается на вашей жизни сейчас?





14. Что бы вы сделали иначе, если бы знали, что вас никто не осудит?

15. Если бы у вас была возможность пересмотреть всю свою жизнь до этого момента, вы бы насладились увиденным?

16. У вас есть возможность задать человеку один вопрос и получить правдивый ответ. Какому человеку и какой вопрос вы зададите?

17. Если бы вы могли начать все заново, что бы вы сделали по-другому?

18. Что будет самым важным для вас, когда вам исполнится 90?

19. Держитесь ли вы за что-то, что стоит отпустить? Что вас останавливает?

20. Вы бы нарушили закон, чтобы спасти любимого человека ?





21. Вы задаете много вопросов или довольствуетесь тем, что уже знаете?

22. Цените ли вы то, что есть в вашей жизни?

23. Вы больше говорите или делаете?

24. Когда вы в последний раз пробовали что-то новое?

25. Чем вы занимались, когда последний раз потеряли счет времени?

26. Какая разница между жизнью и существованием?

27. Представьте, что у вас есть друг, с которым вы разговариваете, как с самим собой. Как долго бы продлилась эта дружба ?





28. Если бы вам нужно было научить человека чему-то одному, чему бы вы его научили?

29. Что заставляет вас улыбаться?

30. Что заставляет вас усерднее работать ?

31. Что вы действительно любите делать? Как часто вы это делаете? Если редко, то что вам мешает уделять этому больше времени?

32. Что вы можете сделать сейчас, чего не могли сделать год назад? Что вы сможете сделать ровно через год, чего не можете сделать сейчас?

33. Какое последнее событие в вашей жизни действительно стоит запомнить?

34. Что воодушевляет вас идти к своим целям?





35. Когда вы в последний раз бывали в каком-нибудь новом месте?

36. Чего вы больше всего хотите от жизни?

37. Если бы закон кармы работал, вы бы получили что-то хорошее или плохое?

38. Вы можете вернуться назад во времени и изменить какую-то одну вещь. Что вы измените?

39. Если бы вам оставалось жить год, что бы вы сделали за это время?

40. У вас есть возможность исполнить одно свое желание. Какое желание вы бы выбрали?

41. Чем вы обязаны самому себе?





42. Что приходит вам в голову, когда вы думаете о своем доме?

43. Как вы проводите основную часть свободного времени? Почему именно так?

44. Кем вы хотели стать в детстве?

45. Какие ваши действия за последнее время были направлены на осуществление мечты? А что вы сделали сегодня?

46. Что больше всего пугает вас?

47. Чего вы ждете с нетерпением?

48. Какое самое захватывающее приключение было в вашей жизни?





49. Где бы вы хотели жить? Что мешает вам переехать?

50. Чем вы больше всего гордитесь в своей жизни?

51. Если вы бросите все ради своей мечты, чем вы будете рисковать ?

52. В чем заключается ваша сила?

53. В чем заключается ваша слабость?

54. Чему вы научились у жизни за вчерашний день?

55. Какие ваши действия за сегодня помогли сделать чью-то жизнь лучше?





56. На чью жизнь вы оказали наибольшее влияние?

57. Благодаря чему вас можно назвать особенным?

58. Кого вы действительно любите? Что вы делаете для этих людей?

59. От каких вредных привычек вы хотели бы избавиться?

60. Когда в последний раз вы промолчали, хотя хотели высказаться?

61. Какие у вас цели и планы на ближайшие 5 лет? Ответьте одним предложением.

62. Вы потратили день на просмотр фильмов, хотя должны были работать. Вы хорошо провели день или впустую потратили время?





63. Вы узнали место и время своей смерти. Ваша жизнь стала лучше или хуже?

64. Что в вашем понимании означает слово «честь»? Имеет ли оно для вас какое-нибудь значение?

65. Вы готовы пойти на жертвы, чтобы отстаивать свои взгляды? Или лучше быть прагматичным и ничего не делать?

66. Способны ли вы кого-то убить? Если нет, то какая сумма денег заставила бы вас передумать?

67. Как бы выглядела ваша жизнь, если бы вы ни минуты не тратили впустую?

68. Что бы вы выбрали: 10 лет быть абсолютно здоровым или 30 лет с некоторыми проблемами?

69. Можно ли назвать непредубежденность добродетелью, если она приводит к распространению деструктивных идей в обществе?





70. Если взглянуть на вашу жизнь со стороны. В этой истории вы герой или злодей?

71. Как хорошо вы контролируете себя?

72. Когда вы в последний раз выходили за пределы своей зоны комфорта?

73. От чего вам пришлось отказаться?

74. Кто вы на самом деле? Опишите себя, не используя своего имени или атрибутов, которые дало вам общество. Кто вы в глубине души?

Чтобы лучше познать собственную жизнь , необходимо задавать правильные вопросы. Загляните вглубь себя, поймите, что вы на самом деле чувствуете. Это поможет вам сделать выводы, которые приведут к необходимым переменам в жизни.

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