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Какая порода собак вам подходит?
31.05.2021 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Завести собаку – очень ответственное дело, ведь за ней нужно не только приглядывать и регулярно выгуливать. Пес требует заботы и внимания, любви и терпения. Вместе с хлопотами вы приобретаете настоящего верного друга. Но какую же породу выбрать? Пройдите наш тест, чтобы узнать это наверняка.
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Завести собаку – очень ответственное дело, ведь за ней нужно не только приглядывать и регулярно выгуливать. Пес требует заботы и внимания, любви и терпения. Вместе...
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