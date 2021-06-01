Как вырастить настурцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

Настурция красива, полезна, неприхотлива к условиям и не требует специального ухода. Научный сотрудник лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси Ольга Дуброва рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о том, как можно украсить приусадебный участок цветами настурции.

Настурция – высокодекоративный цветок

Цветы настурции получили широкое распространение благодаря разнообразию форм и окрасок. Специалист рассказывает, что сегодня на клумбах можно встретить не только традиционно оранжевые цветки настурции, но также и бледно-лососевые и даже практически белые.

"Настурция может быть низкорослой, высокорослой и плетистой – можно выбрать по своему вкусу. Встречаются и довольно необычные виды настурции, которые можно использовать для вертикального озеленения – к примеру, настурция иноземная. Цветки этого растения имеют оригинальную форму – их лепестки заострены, а листья сильно рассечены. С помощью настурции иноземной можно создавать необычайно красивые вертикальные композиции из ажурной листвы и искрящихся цветочков настурции", - отмечает Ольга Дуброва.

Также есть сорта настурции, которые имеют вариегатную окраску листьев – пеструю с белыми и желтыми вкраплениями, что также может дополнительно декорировать цветник.

Условия посева настурции

Надо сказать, что посеять настурцию – работа совершенно несложная, ее можно поручить начинающему любителю цветов и даже маленькому ребенку. Дело в том, что у настурции довольно крупные семена, которые сеять очень удобно.

"Для посева настурции необходимо всего лишь два условия – хорошая, обработанная и плодородная почва и своевременное внесение удобрений", - поясняет эксперт.

Специалист добавляет, что дополнительно подкармливать почву навозом не нужно – это только уменьшит цветение настурции. Настурцию нельзя перекармливать ни азотом, ни другими органическими удобрениями.

Достаточно будет провести предпосевную обработку почвы – заправить ее комплексным удобрением. Позже – подкормку комплексным удобрением следует повторить на этапе бутонизации (когда появятся маленькие бутончики), а также в начале цветения, когда начнут распускаться цветы.

Как посеять настурцию

Сперва следует разровнять площадку на клумбе или цветнике – там, где вы планируете вырастить настурцию. Важно помнить о том, что настурция не любит пересадок.

Перед посевом удобренную почву специалист рекомендует тщательно полить водой. Затем следует сформировать канавки глубиной около 2 см – поскольку семена довольно крупные, а также для того, чтобы они не оказались на поверхности после дождя и ветра. Кстати, семена настурции сохраняют всхожесть в течение 3-4 лет.

Настурцию можно сеять в сформированные канавки порциями по два-три семени, выдерживая расстояние между ними в 20 см. Также сеять настурцию можно просто россыпью.

"Затем семена необходимо повторно полить водой и закрыть землей и слегка уплотнить. Рядом с посевами хорошо поставить этикетку, где будет указан сорт и дата посева настурции. Через 7-10 дней в открытом грунте должны появиться всходы настурции. Последующий уход за настурцией будет заключаться в регулярной прополке, рыхлении и внесении комплексных удобрений, - заключает Ольга Дуброва.

Читайте также: